На Западе назвали сроки начала возможной атаки Украины на Крым

Аналитик Кларк: Украина может осенью атаковать Крым

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут осенью атаковать Крым. С таким мнением выступил военный аналитик Майкл Кларк в эфире телеканала Sky News.

«До начала зимы погода станет холодной, дождливой и грязной, но у украинцев еще могут быть какие-то планы (...). Может произойти какая-то масштабная атака на Крым, например, авиаудар или высадка морского десанта», — допустил британский эксперт.

По мнению Кларка, ВСУ могут «совершить попытку создать брешь» в системе противовоздушной обороны (ПВО) России и воспользоваться этим, «чтобы добраться до чего-то более ценного».

30 сентября бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал сделать Крым «непригодным для жизни». По его словам, «Европа должна ударить по самолюбию» президента России Владимира Путина, который в 2014 году сравнил Крымский полуостров со Святой горой.