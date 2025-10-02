Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:19, 2 октября 2025Мир

На Западе назвали сроки начала возможной атаки Украины на Крым

Аналитик Кларк: Украина может осенью атаковать Крым
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут осенью атаковать Крым. С таким мнением выступил военный аналитик Майкл Кларк в эфире телеканала Sky News.

«До начала зимы погода станет холодной, дождливой и грязной, но у украинцев еще могут быть какие-то планы (...). Может произойти какая-то масштабная атака на Крым, например, авиаудар или высадка морского десанта», — допустил британский эксперт.

По мнению Кларка, ВСУ могут «совершить попытку создать брешь» в системе противовоздушной обороны (ПВО) России и воспользоваться этим, «чтобы добраться до чего-то более ценного».

30 сентября бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал сделать Крым «непригодным для жизни». По его словам, «Европа должна ударить по самолюбию» президента России Владимира Путина, который в 2014 году сравнил Крымский полуостров со Святой горой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликовано видео вызвавших блэкаут в Киевской области ударов

    Совладельца ФК «Торпедо» отпустили из СИЗО

    Журова объяснила высказывание шведской лыжницы о бойкоте Олимпиады украинскими роликами

    Раскрыты последствия для Собчак за долги по коммуналке

    В ходе погони с сотрудниками ДПС российский подросток получил огнестрельное ранение

    Песков раскрыл главную тему выступления Путина

    Стал известен срок взятия Купянска под контроль России

    Французский генерал призвал Европу быть готовой к войне уже сегодня вечером

    Стоимость одного драгметалла достигла 14-летнего максимума

    В Раде рассказали о хаосе с системами ПВО на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости