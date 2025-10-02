Интернет и СМИ
На Западе раскритиковали Зеленского из-за произошедшего в Одессе

Журналист Боуз обвинил Зеленского в коррупции после произошедшего в Одессе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X выразил мнение, что коррупция президента Украины Владимира Зеленского и его окружения привела к тяжелым последствиям наводнения в Одессе.

«Его коррумпированное правительство проигнорировало инфраструктурные потребности по всей Украине. Деньги, выделенные на противопаводковые работы, давно разворованы. Как и все остальное», — отметил журналист.

Одессу затопило после сильнейших дождей, всего за несколько часов в городе выпала полуторамесячная норма осадков. На фоне обильных дождей, затянувшихся на два дня, метеорологические службы объявили красный уровень погодной опасности. Без электричества из-за ненастья остались почти 24 тысячи жителей Одесской области.

