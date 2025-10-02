Назван распространенный фактор ускоренного старения мозга

EBioMedicine: Чем хуже человек спит, тем быстрее стареет его мозг

Ученые из Каролинского института выяснили, что плохой сон ускоряет старение мозга. В исследовании участвовали 27,5 тысячи британцев среднего и пожилого возраста: им сделали МРТ, а «возраст мозга» рассчитали с помощью искусственного интеллекта. Результаты работы опубликованы в EBioMedicine.

Результаты показали: чем хуже человек спит, тем быстрее стареет его мозг. В среднем у людей с плохим сном мозг выглядел примерно на год «старше» их паспортного возраста. Качество сна оценивали по пяти признакам: длительность, бессонница, храп, дневная сонливость и склонность быть «жаворонком» или «совой».

Ученые также нашли объяснение: у тех, кто плохо спал, чаще наблюдалось скрытое хроническое воспаление, которое могло объяснять часть эффекта. Кроме того, специалисты считают, что недосып мешает естественной «очистке» мозга во сне и ухудшает состояние сосудов, что тоже влияет на его здоровье.

По словам авторов, сон — это фактор, который можно контролировать. Улучшение режима и качества сна способно замедлить старение мозга и снизить риск когнитивных проблем, включая деменцию.

Ранее ученые показали, что оптимизм, качественный сон, поддержка близких и умение справляться со стрессом могут замедлять старение мозга.