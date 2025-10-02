Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:33, 2 октября 2025Наука и техника

Назван распространенный фактор ускоренного старения мозга

EBioMedicine: Чем хуже человек спит, тем быстрее стареет его мозг
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom  

Ученые из Каролинского института выяснили, что плохой сон ускоряет старение мозга. В исследовании участвовали 27,5 тысячи британцев среднего и пожилого возраста: им сделали МРТ, а «возраст мозга» рассчитали с помощью искусственного интеллекта. Результаты работы опубликованы в EBioMedicine.

Результаты показали: чем хуже человек спит, тем быстрее стареет его мозг. В среднем у людей с плохим сном мозг выглядел примерно на год «старше» их паспортного возраста. Качество сна оценивали по пяти признакам: длительность, бессонница, храп, дневная сонливость и склонность быть «жаворонком» или «совой».

Ученые также нашли объяснение: у тех, кто плохо спал, чаще наблюдалось скрытое хроническое воспаление, которое могло объяснять часть эффекта. Кроме того, специалисты считают, что недосып мешает естественной «очистке» мозга во сне и ухудшает состояние сосудов, что тоже влияет на его здоровье.

По словам авторов, сон — это фактор, который можно контролировать. Улучшение режима и качества сна способно замедлить старение мозга и снизить риск когнитивных проблем, включая деменцию.

Ранее ученые показали, что оптимизм, качественный сон, поддержка близких и умение справляться со стрессом могут замедлять старение мозга.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Суд изъял в доход государства имущество владельцев бренда «Кириешки» и «Яшкино». Штенгеловых подозревают в финансировании ВСУ

    Блогерша описала страхи туристов в отелях словами «кипятят в чайнике менструальные чаши»

    Промокшие во время велосипедной прогулки носки стали причиной эвакуации целого офиса

    Назван распространенный фактор ускоренного старения мозга

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Российский боец отрезал себе ступню после подрыва на мине и выжил

    Британию обвинили в желании дойти до конца в военном решении конфликта на Украине

    В Госдуме перечислили новые дорожные знаки в 2026 году

    Сексолог развеяла миф об отсутствии секса в отношениях

    В Судане уничтожили украинских наемников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости