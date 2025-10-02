Названа доля покупающих пиво россиян

РОМИР: Почти 70 % совершеннолетних россиян покупают пиво хотя бы раз в год

Почти 70 процентов совершеннолетних россиян покупают пиво хотя бы раз в год. Долю употребляющих этот напиток граждан назвал РОМИР (копия исследования есть у «Ленты.ру»)

Исследовательский холдинг проводил исследование среди россиян в возрасте 18 лет и старше с июля 2024 по июнь 2025 года. В нем приняли участие 40 тысяч потребителей в более чем 240 городах и населенных пунктах городской и сельской России.

Выяснилось, что хотя бы раз в год пиво покупали 68,4 процента опрошенных. 72 процента из них покупают его 1 раз в месяц и чаще. В среднем, пиво приобретали более 50 раз в год.

«Пик употребления приходится на возраст 35–44 года, когда в чеках превалируют мультибрендовые закупки. После 45 лет люди становятся более консервативными, чеки становятся моностилевыми. В 55+ большинство покупок относятся к категории "целевые для себя" со снижением роли совместного потребления», — отмечают авторы.

Как правило, россияне приобретают пиво в рамках крупных закупок в будние дни (27 процентов). Реже такие закупки случаются в пятницу (10 процентов) и в выходные (19 процентов). Чаще всего закупка происходит в хард-дискаунтерах или магазинах у дома. Доля чеков только с пивом, составляет 15 процентов, из них каждый десятый — это покупка для группы, один из двадцати — для себя. При этом в покупках для себя наблюдается самый высокий чек и литраж.

В сентябре правительство России увеличило таможенные пошлины на ввоз до 31 декабря 2025 года солодового пива и сидра из недружественных стран. Пошлина на пиво повышена с 1 евро (97,7 рубля) до 1,5 евро (146,6 рубля) за литр. В то же время пошлины на сидр, грушевый сидр и другие игристые напитки увеличены с 22,5 процента до 30 процентов таможенной стоимости.