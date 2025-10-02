Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:03, 2 октября 2025Экономика

Названа страна еврозоны с самой высокой безработицей

Евростат: Безработица в Испании оказалась самой высокой в еврозоне
Кирилл Луцюк

Фото: Jon Nazca / Reuters

Уровень безработицы в еврозоне вырос с июльских 6,2 процента до 6,3 процента в августе. Об этом сообщил Евростат.

В Европейском союзе (ЕС) безработица в последний месяц лета осталась на отметке в 5,9 процента. Всего в августе в ЕС насчитали 13,089 миллиона безработных. Из них 10,842 миллиона в еврозоне. Если сравнивать с июлем 2025 года, то число нетрудоустроенных людей в ЕС выросло на 39 тысяч, а в еврозоне — на 11 тысяч.

Среди стран еврозоны самый высокий уровень безработицы продемонстрировала Испания. Там соответствующий показатель достиг 10,3 процента. На втором месте расположилась Финляндия с уровнем в 10,1 процента. В Германии и Франции безработица составила 3,7 и 7,5 процента соответственно.

В России уровень безработицы опустился до исторического минимума. В августе он снизился до 2,1 процента. Предыдущий рекорд в 2,2 процента отмечали в мае 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России испытали новейший кинетический перехватчик дронов «Изделие 545». На что он способен?

    Стало известно об отказах в выплатах взрослым детям бойцов СВО из-за нестыковок в законе

    ЕС столкнулся с проблемой из-за «стены дронов»

    Эксперт перечислил главных союзников России в случае войны с НАТО

    «Бабушкина» прическа из 50-х стала трендом

    Российский регион попросил у ФАС добиться снижения цен на бензин

    Россияне решили заработать на передаче данных разведке Украины

    Таксист-мигрант переехал на машине сотрудника российского аэропорта и попал на видео

    Цены на нефть упали до минимума с начала лета

    Захарова обвинила Украину в розыгрыше «детской карты»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости