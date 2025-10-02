Названо вероятное место встречи Трампа и Ким Чен Ына

Nikkei: Трамп может посетить демилитаризованную зону между КНДР и Южной Кореей

Президент США Дональд Трамп может посетить демилитаризованную зону между КНДР и Южной Кореей для возможной встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом пишет Nikkei Asia.

Издание напомнило, что такая встреча уже состоялась в 2019 году, когда американский лидер увиделся с руководителем КНДР на демаркационной линии в демилитаризованной зоне на границе Южной и Северной Корей.

В конце октября Трамп совершит свой первый во время второго президентского срока визит в Индо-Тихоокеанский регион. Он примет участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре и сделает остановку в Токио перед вылетом в южнокорейский город Кенджу — место проведения Недели лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Ранее агентство «Ёнхап» со ссылкой на сотрудника Белого дома сообщило о готовности Трампа к переговорам с Ким Чен Ыном без предварительных условий. При этом в американской администрации подчеркнули, что политика США в отношении Северной Кореи остается неизменной.