Названы три самые популярные в России марки подержанных пикапов

«Автостат»: В августе россияне купили больше 3 тысяч пикапов с пробегом

В августе 2025 года жители России приобрели 3072 пикапа с пробегом. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Если сравнивать с аналогичным месяцем прошлого года, то рост продаж оценивается в пять процентов. Самой популярной маркой оказалась Toyota. Ее пикапы на вторичном рынке разошлись тиражом 747 единиц. Это 24 процента от общего объема. Кроме того, 18 процентов пришлось на Mitsubishi (547 штук).

Третью позицию занял УАЗ с результатом 339 авто, что эквивалентно доле в 11 процентов. Как отмечает агентство, на названные три марки пришлось 53 процента вторичного рынка пикапов.

В начале сентября сообщалось, что рынок новых пикапов в России падает уже полгода. В августе было продано чуть более полутора тысяч таких автомобилей, или на 40 процентов меньше, нежели в последний летний месяц прошлого года.

По итогам июля 2025 года суммарные объемы продаж новых пикапов рухнули на 31 процент в сравнении с тем же периодом 2024-го.