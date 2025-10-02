Названы задачи российского «гиганта в центре Европы»

Эксперт Кнутов: Российская РЛС под Калининградом помешает внезапному удару НАТО

Российская радиолокационная станция (РЛС), которую строят в Калининградской области, может помешать планам НАТО на внезапный удар. Задачи радара назвал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с News.ru.

Кнутов допустил, что РЛС, которую на Западе описали как «гигантский объект в центре Европы», — это часть российской системы предупреждения о ракетном нападении. Такие радары могут своевременно оповестить о пусках баллистических ракет различных типов. Кроме того, они могут засекать аэродинамические цели.

«Размещение именно под Калининградом позволяет выдвинуть эту систему предупреждения о ракетном нападении достаточно близко к нашим западным границам и тем самым увеличить дальность покрытия. Естественно, недруги обеспокоены тем, что планы о нанесении превентивного или внезапного удара по России будут своевременно раскрыты», — сказал Кнутов.

В октябре западный портал Innovant писал, что строящаяся в Калининградской области РЛС вызывает беспокойство НАТО. По словам автора материала, радар даст России расширенные возможности для разведки в Балтийском регионе.