Наука и техника
15:37, 2 октября 2025Наука и техника

Названы задачи российского «гиганта в центре Европы»

Эксперт Кнутов: Российская РЛС под Калининградом помешает внезапному удару НАТО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Российская радиолокационная станция (РЛС), которую строят в Калининградской области, может помешать планам НАТО на внезапный удар. Задачи радара назвал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с News.ru.

Кнутов допустил, что РЛС, которую на Западе описали как «гигантский объект в центре Европы», — это часть российской системы предупреждения о ракетном нападении. Такие радары могут своевременно оповестить о пусках баллистических ракет различных типов. Кроме того, они могут засекать аэродинамические цели.

«Размещение именно под Калининградом позволяет выдвинуть эту систему предупреждения о ракетном нападении достаточно близко к нашим западным границам и тем самым увеличить дальность покрытия. Естественно, недруги обеспокоены тем, что планы о нанесении превентивного или внезапного удара по России будут своевременно раскрыты», — сказал Кнутов.

В октябре западный портал Innovant писал, что строящаяся в Калининградской области РЛС вызывает беспокойство НАТО. По словам автора материала, радар даст России расширенные возможности для разведки в Балтийском регионе.

    Обсудить
