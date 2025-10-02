Из жизни
06:01, 2 октября 2025Из жизни

Охранники знаменитого университета поймали порнозвезду Бонни Блю во время секса в автобусе

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Monty Rakusen / Getty Images

В Великобритании охранники кампуса Кембриджского университета прервали съемки порнозвезды Бонни Блю. Об этом сообщает Daily Star.

Блю застали во время секса в микроавтобусе в ходе ее очередного скандального секс-марафона. Сотрудники службы безопасности знаменитого университета подошли к автомобилю, где порнозвезда снимала откровенный контент, и заявили, что ее действия попали на камеры наружного наблюдения.

Сопровождавшие Блю люди посмеялись и сказали, что это придает происходящему особую пикантность. Охранник ответил: «Я, к счастью, этого не видел». После этого порнозвезда со своими сотрудниками собралась уезжать, а представитель службы безопасности пожелал им всего наилучшего. Блю попыталась подарить мужчине фирменную балаклаву, которые обычно надевают участники ее секс-марафонов, но тот отказался.

При этом, как сообщает Daily Star, никаких санкций за съемки порно на территории знаменитого вуза для порнозвезды не последовало.

Бонни Блю прославилась скандальным секс-марафоном, во время которого занялась сексом с тысячей мужчин за 12 часов. Последние две недели она провела, путешествуя на микроавтобусе по Великобритании и записывая откровенный контент с участием студентов университетов.

Ранее сообщалось, что Блю избили в Шеффилде. Женщина подошла к порнозвезде в ночном клубе и ударила ее в челюсть.

.
    Все новости