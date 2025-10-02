Мир
10:51, 2 октября 2025Мир

Орбан предупредил об угрозе войны из-за Украины

Орбан: ЕС хочет развязать войну из-за Украины
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Европейский союз (ЕС) хочет развязать войну из-за Украины и ближайшие месяцы на международной арене будут крайне напряженными. Об этом написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем аккаунте социальной сети X.

«Копенгаген, день второй. Ситуация серьезная. На столе лежат откровенно провоенные предложения. Они хотят передать Украине фонды ЕС. Они пытаются ускорить вступление Украины, используя всевозможные юридические ухищрения. Они хотят финансировать поставки оружия. Все эти предложения ясно показывают, что Брюссель хочет начать войну», — отметил глава правительства.

Орбан подчеркнул, что Будапешт сделает все необходимое, чтобы избежать эскалации международной обстановки. Он также призвал всех венгров к единству перед внешними проблемами.

Ранее Орбан заявил, что третья мировая война может начаться в любой момент в том случае, если какая-либо из крупных держав совершит ошибку. Он добавил, что международная обстановка остается напряженной.

