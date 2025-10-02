Перечислены главные ошибки при подготовке машины к холодам

Автоэксперт Петров: Самая частая проблема авто в межсезонье — в омывателе стекол

Наиболее частая проблема с автомобилями в межсезонье связана с неисправностью моторчика омывателя стекол после первых морозов, рассказал Директор департамента по работе с партнерами Uremont Александр Петров. Главные ошибки при подготовке машины к холодам он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«В летний период многие водители заливают в систему воду или смесь воды с небольшим количеством спирта, но при наступлении холодов эта жидкость замерзает. Замерзшая жидкость может повредить патрубки и сам моторчик омывателя», — объяснил Петров. Он посоветовал заранее менять летнюю жидкость на зимнюю, чтобы избежать таких неприятностей.

Если жидкость все-таки замерзла, то одним из способов решения проблемы является отогрев автомобиля в крытом и отапливаемом помещении, например, на паркинге торгового центра.

Еще одна важная ошибка — использование неподобающей вязкости масла для зимнего сезона Александр Петров автоэксперт

«Каждый автопроизводитель указывает рекомендации по выбору моторного масла, но многие автовладельцы, в зависимости от климатических условий, так или иначе отклоняются от этих норм. Особенно это актуально перед зимой, когда важно заменить масло на более жидкое, подходящее для низких температур», — рассказал автоэксперт.

Он объяснил, что слишком густое масло не сможет быстро достичь рабочей температуры на морозе и не будет должным образом выполнять свои смазывающие функции, что приводит к повреждениям мотора.

Также, по словам Петрова, в межсезонье стоит обратить внимание на радиаторы. «Поскольку в летний период они подвергаются сильным загрязнениям в лице пыли и грязи, рекомендуется проводить их промывку не только по окончании сезона, но и перед ним. Накапливающиеся загрязнения в сотах радиатора затрудняют процесс охлаждения и терморегулирования, что может привести к перегреву и, как следствие, дорогостоящему ремонту мотора», — сказал специалист.

