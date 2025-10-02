Мир
17:02, 2 октября 2025Мир

Песков раскрыл связанный с Украиной страх Запада

Песков: Страны Запада боятся даже говорить о передаче Украине ядерного оружия
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Nicole Neri / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о гипотетической передаче странами Запада ядерного оружия Украине, отметил, что они боятся даже говорить на эту тему. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Об этом все-таки пока так не говорили. Об этом даже боятся говорить — и слава Богу», — сказал представитель Кремля.

В феврале спецпосланник президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог назвал шансы Украины вновь получить ядерное оружие мизерными или нулевыми.

До этого президент Украины Владимир Зеленский попросил у Запада ядерное оружие и ракеты. Кроме того, он обратился к западным странам с просьбой о финансовой помощи для украинской армии.

