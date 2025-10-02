Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:14, 2 октября 2025Интернет и СМИ

Телеведущая в эфире раскрыла пикантную деталь жизни с мужем и ошеломила коллег

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Millie Turner / Invision / AP

Шотландская телеведущая Лоррейн Келли стала гостьей шоу «Свободные женщины» (Loose Women) на канале ITV и в эфире раскрыла пикантную деталь жизни с мужем. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Темой выпуска стала борьба с раком молочной железы. В эфире Келли призвала женщин ежегодно посещать маммолога, а также раз в две недели осматривать грудь самостоятельно. «Лично я сама проверяю грудь раз в месяц, но муж делает это довольно регулярно», — заявила она.

Слова гостьи шоу ошеломили присутствовавших в студии ведущих, среди которых была Колин Нолан. «Ты просто хвастаешься!» — возмутилась она. «Он знает мою грудь лучше, чем я, Колин. Он знает все», — ответила коллеге Келли. «У него это хорошо получается? Тогда я загляну к вам в гости», — поиронизировала в ответ ведущая.

Ранее британская телеведущая и журналистка Джулия Брэдбери, победившая рак груди, сообщила поклонникам важную новость. Она опубликовала видео, в котором предстала перед подписчиками обнаженной.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На дорогах России с 2026 года появятся новые знаки. Какие изменения ждут водителей?

    Европа попыталась надавить на Японию и США для конфискации активов России

    Стало известно о смерти 19-летнего бойца СВО

    Макгрегор подтвердил участие в турнире UFC на территории Белого дома

    Россия испытала «Изделие 545»

    Жителя Подмосковья спасли после 13 клинических смертей

    Предсказано одно экономическое последствие шатдауна в США

    Российская семья нашла мертвым сына-восьмиклассника

    У женщины внезапно выросла грудь на три размера из-за пугающего диагноза

    Самолет с десятками пассажиров совершил аварийную посадку в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости