Телеведущая в эфире раскрыла пикантную деталь жизни с мужем и ошеломила коллег

Шотландская телеведущая Лоррейн Келли стала гостьей шоу «Свободные женщины» (Loose Women) на канале ITV и в эфире раскрыла пикантную деталь жизни с мужем. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Темой выпуска стала борьба с раком молочной железы. В эфире Келли призвала женщин ежегодно посещать маммолога, а также раз в две недели осматривать грудь самостоятельно. «Лично я сама проверяю грудь раз в месяц, но муж делает это довольно регулярно», — заявила она.

Слова гостьи шоу ошеломили присутствовавших в студии ведущих, среди которых была Колин Нолан. «Ты просто хвастаешься!» — возмутилась она. «Он знает мою грудь лучше, чем я, Колин. Он знает все», — ответила коллеге Келли. «У него это хорошо получается? Тогда я загляну к вам в гости», — поиронизировала в ответ ведущая.

Ранее британская телеведущая и журналистка Джулия Брэдбери, победившая рак груди, сообщила поклонникам важную новость. Она опубликовала видео, в котором предстала перед подписчиками обнаженной.