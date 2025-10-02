В России введут новую пошлину для развития электроники

«Ведомости»: В РФ введут пошлину на маркировку товаров ради развития электроники

Правительство намерено обложить пошлинами маркировку товаров в рамках системы «Честный знак», а далее направить полученные средства на финансирование госпрограмм «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» и «Научно-технологическое развитие России». Об этом со ссылкой на проект федерального бюджета и проект поправок в Налоговый кодекс, внесенные в конце сентября, пишут «Ведомости».

Предполагается, что платить придется за факт внесения сведений об обороте товаров в систему маркировки «Честный знак». Сам размер пошлины в документах не указывается.

Обязательной маркировке в России подлежит большое количество категорий товаров, при этом в списке регулярно появляются новые позиции. На начало октября продавать без марки нельзя алкоголь и табачную продукцию, молочную продукцию, лекарства, ветеринарные товары, медицинские изделия, отдельные товары легкой промышленности.

Стоимость марки на один товар составляет 50 копеек без учета НДС. Кроме того, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор «Честного знака») берет три тысячи рублей за ввод нового товара в оборот. Гендиректор ComNews Group Леонид Коник указал, что производители и импортеры тратят на маркировку миллиарды рублей в месяц.

Собеседники издания, близкие к Минпромторгу и ЦРПТ, отметили, что новый механизм пока не принял конечный вид, потому что у ответственных за него ведомств есть разногласия по поводу привязки новой пошлины непосредственно к маркировке. Таким образом, формат сборов будет дорабатываться.

Представитель IT-холдинга Fplus отметил, что вряд ли предлагаемая пошлина существенно повлияет на финансирование радиоэлектронной отрасли. По словам Коника, развитие микроэлектроники в России и их выпуск требует сотен миллиардов долларов инвестиций.

Ранее стало известно, что крупнейший в России производитель электронных компонентов «Ангстрем» в 2024 году стал самой убыточной компаний страны. Кроме того, Fplus и другой крупный производитель электроники «ПК Аквариус» столкнулись с невозможностью платить по обязательствам, из-за чего растет число желающих обратиться в суд с исками о банкротстве. По мнению экспертов, размер долгов у них слишком велик, чтобы компании справились самостоятельно.