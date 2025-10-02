Мир
14:58, 2 октября 2025

Премьеру Британии пришлось экстренно прервать визит в Данию

Стармеру пришлось экстренно покинуть саммит в Дании из-за атаки в Манчестере
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: BENJAMIN CREMEL / Pool / Reuters

Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру пришлось экстренно покинуть неформальный европейский саммит в Дании и вернуться в свою страну после сообщений об атаке на синагогу в Манчестере. Об этом сообщает Sky News.

По возвращении в Британию Стармер проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA в связи с произошедшим. Премьер страны добавил, что «потрясен» нападением на синагогу.

Ранее в Манчестере неизвестный напал на людей с ножом около синагоги. В результате атаки не стало двух человек. Еще три человека остаются в тяжелом состоянии.

По данным Sky News, предполагаемый преступник нападавший был застрелен сотрудниками полиции, однако пока сотрудники правоохранительных органов не могут подтвердить эту информацию «из-за проблем безопасности, связанных с обнаружением у него подозрительных предметов». На месте происшествия работает группа по обезвреживанию взрывных устройств.

