Продвигающий ЗОЖ рэпер впал в кому после передозировки

Рэпер Тарас Мехряков, известный под псевдонимом TRUEтень, впал в кому после передозировки веществами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, ближайшие концерты артиста, который пропагандирует здоровый образ жизни (ЗОЖ), отменены. Сообщается, что 25 сентября музыканта в тяжелом состоянии доставили в больницу, после чего он впал в кому. Также его подключили к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Ближайшие выступления Тараса, которые были анонсированы в Ростове, Смоленске, Брянске и Орле, уже отменили. На данный момент известно, что медикам удалось стабилизировать состояние певца и перевести его в реабилитационный центр.

