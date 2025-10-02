Культура
19:31, 2 октября 2025

Продвигающий ЗОЖ рэпер впал в кому после передозировки

Пропагандирующий ЗОЖ рэпер TRUEтень впал в кому в больнице после передозировки
Андрей Шеньшаков

Фото: @taras.trueten

Рэпер Тарас Мехряков, известный под псевдонимом TRUEтень, впал в кому после передозировки веществами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, ближайшие концерты артиста, который пропагандирует здоровый образ жизни (ЗОЖ), отменены. Сообщается, что 25 сентября музыканта в тяжелом состоянии доставили в больницу, после чего он впал в кому. Также его подключили к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Ближайшие выступления Тараса, которые были анонсированы в Ростове, Смоленске, Брянске и Орле, уже отменили. На данный момент известно, что медикам удалось стабилизировать состояние певца и перевести его в реабилитационный центр.

Ранее стало известно, что американский рэп-исполнитель Xzibit (настоящее имя — Элвин Натаниэль Джойнер IV) назвал подарком возможность выступить в Москве.

