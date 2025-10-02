Произошедшее в самом богатом российском городе преступление в такси попало на видео

В Москве полиция задержала мужчину, напавшего на таксиста

В Москве пассажир такси, угрожая водителю ножом, похитил его автомобиль и попал на видео. Кадрами с «Лентой.ру» поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах видеорегистратора видно, как пассажир, который сидит на переднем сиденье, пододвигается ближе к водителю и требует выйти из машины. Таксист пытается успокоить мужчину, останавливает автомобиль и выходит. Тогда злоумышленник пересаживается за водительское кресло и уезжает.

Похитителя удалось оперативно задержать. Им оказался 35-летний мужчина. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ. Мужчину отправили под стражу.

