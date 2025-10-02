Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:20, 2 октября 2025Силовые структуры

Произошедшее в самом богатом российском городе преступление в такси попало на видео

В Москве полиция задержала мужчину, напавшего на таксиста
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Москве пассажир такси, угрожая водителю ножом, похитил его автомобиль и попал на видео. Кадрами с «Лентой.ру» поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах видеорегистратора видно, как пассажир, который сидит на переднем сиденье, пододвигается ближе к водителю и требует выйти из машины. Таксист пытается успокоить мужчину, останавливает автомобиль и выходит. Тогда злоумышленник пересаживается за водительское кресло и уезжает.

Похитителя удалось оперативно задержать. Им оказался 35-летний мужчина. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ. Мужчину отправили под стражу.

Полицейские нашли ковер из 90 килограммов марихуаны у браконьеров, которые незаконно добыли амурского тигра в Приморском крае. Это попало на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Евросоюз призывает отгородиться от России «стеной дронов». Почему эта идея вызывает недоверие у европейских лидеров?

    Телеведущая в эфире раскрыла пикантную деталь жизни с мужем и ошеломила коллег

    Российские супруги с пятилетним ребенком отправились в горы и исчезли

    В России нашли замену ипотеке

    Мерц обрушился с критикой на Орбана из-за Украины

    Охранник удерживал 17-летнюю девочку за шею и трогал ее в женском туалете отеля

    Ольга Бузова снялась в оголяющем грудь платье

    Озвучены сроки начала работ по российским «Венере-Д» и «Луне-28»

    Жилые дома попали под удар ВСУ в российском регионе

    Пленный солдат ВСУ рассказал о планах сдачи Красноармейска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости