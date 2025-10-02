Путешествия
Пропавший без вести путешественник два дня дрейфовал на гидроцикле в море и выжил

CB: Мужчина провел два дня на гидроцикле в море у берегов Испании и выжил
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: Сronicabalear.es

Пропавший без вести у берегов Испании путешественник провел несколько суток в море и выжил. Об этом сообщило издание Cronica Balear (CB).

В понедельник, 29 сентября, группа людей путешествовала на лодке, буксировавшей гидроцикл, у южного побережья Гран-Канарии. Неподалеку от электростанции Хуан-Гранде водный байк отшвартовался, и Рамирес Кольядо прыгнул в воду, чтобы вернуть его. Он забрался на мотоцикл и направился в сторону берега. После этого его друзья потеряли с ним связь и направились в город Лас-Пальмас, где обо всем доложили полиции.

1 октября молодого человека удалось обнаружить с воздуха в 18 километрах от порта Аргинегин. Кольядо два дня дрейфовал по воде, опираясь грудью на мотоциклетный шлем. Все это время он оставался в сознании и сам помахал пролетающему вертолету. Мужчине оказали медицинскую помощь на месте, затем госпитализировали.

Ранее туристка пропала без вести после падения с гидроцикла на глазах у мужа в Таиланде, у побережья курорта Паттайя.

