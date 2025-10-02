Путин назвал сына замдиректора ЦРУ русским солдатом

Путин: сын замглавы ЦРУ Глосс был зачислен в элитные российские войска

Президент России Владимир Путин назвал сына замдиректора ЦРУ Майкла Глосса, воевавшего на стороне Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне спецоперации, русским солдатом. Об этом сообщает ТАСС.

По словам российского лидера, 22-летний мужчина прошел специальную подготовку и был зачислен в элитное подразделение — воздушно-десантные войска. «Он воевал на переднем крае, воевал достойно. Сам, будучи раненым, он пытался оказать помощь русскому сослуживцу», — отметил он.

Глосс погиб во время штурма в Донецкой народной республике (ДНР) в апреле 2025 года. В августе спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал от президента России матери бойца, заместителю директора ЦРУ Юлиане Галлине орден Мужества.