«Он хотел, чтобы мир стал лучше». Путин передал награду высокопоставленной сотруднице ЦРУ. Ее сын участвовал в СВО

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал орден Мужества от президента России Владимира Путина замдиректору Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Юлиане Галлине, чей сын Майкл Глосс пал, участвуя в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации американского лидера Дональда Трампа.

Орден Мужества — государственная награда России, которая вручается в знак признания бескорыстных поступков, мужества и доблести во время чрезвычайных ситуаций, катастроф и боевых действий. Глосс получил ее посмертно за бои в Донецкой народной республике (ДНР).

Как отмечают авторы материала, некоторые восприняли этот жест как инструмент дипломатии с целью потепления отношений Москвы и Вашингтона.

Однако источники из Белого дома опровергают это предположение, так как Уиткофф сам в 2011 году лишился единственного сына, ставшего жертвой передозировки опиоидов

«Для Уиткоффа, как для человека, потерявшего сына, — это травма, выходящая за рамки геополитики. По словам чиновника [из Белого дома], спецпосланник счел нужным лично вручить медаль Юлиане Галлине, заместителю директора ЦРУ по цифровым инновациям, и ее мужу», — приводит телеканал слова собеседников.

Это также подтвердили и представители ЦРУ. Они подчеркнули, что считают вручение ордена Мужества частным делом семьи, никак не связанным с вопросами национальной безопасности США.

Предполагается, что российский лидер попросил передать орден 6 августа, когда спецпосланник приехал с визитом в Москву. По итогу тех переговоров была достигнута договоренность о саммите Путина и Трампа, который состоялся 15 августа на Аляске.

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Орден Мужества стал предметом спекуляций

Впервые информация о передаче ордена появилась 8 августа. Однако она содержала множество неточностей и ошибок.

В частности, телеканал CBS News сообщал, что Путин якобы попросил Уиткоффа передать «орден Ленина».

Орден Ленина — советская награда, которую вручали за выдающиеся заслуги, в том числе иностранным гражданам. После распада СССР она не присуждалась ни разу

Информация о якобы передаче советской награды также не была подтверждена российскими официальными лицами.

Кто такой Майкл Глосс и как он попал на СВО?

21-летний Майкл Глосс сражался в составе 137-го полка Воздушно-десантных войск Российской Федерации и пал в апреле 2024 года во время штурма в ДНР — под Раздоловкой и Веселым.

По данным СМИ, молодой человек был скаутом, борцом за экологию и права женщин, строил дома в Гондурасе и помогал разбирать завалы после землетрясений в Турции.

В 2023 году он решил путешествовать по миру и бросил учебу. В том же году он приехал в Крым. Также он был во Владикавказе, посещал музыкальный фестиваль в Москве. В социальных сетях Глосс писал, что собирается получить российское гражданство.

Уточняется, что во время путешествия по России сын замдиректора ЦРУ создал аккаунт во «Вконтакте», где подписался на группы про революционера и лидера большевиков Владимира Ленина, а также публиковал видео с президентом России Владимиром Путиным

Глосс из семьи потомственных военных. Его мать закончила Военно-морскую академию США. Она более 30 лет работала в сфере разведки, служила в Военно-морских силах (ВМС) Соединенных Штатов, занимала различные должности в армии.

Отец Майкла — Ларри Глосс — тоже ветеран ВМС США. Он участвовал во вторжении в Ирак. Сейчас мужчина руководит структурой, создающей программное обеспечение для безопасности американского правительства и других стран НАТО. Имеет степени в области математики, исследования операций, космических систем, национальной безопасности и информационных технологий.

Благородное сердце и воинственный дух

Известно, что родные Глосса выпустили некролог. В нем рассказывается про детство Майкла, о том, что он прожил прекрасную жизнь, и его следует помнить «за благородное сердце и воинственный дух».

У Майкла было обостренное чувство справедливости, и он видел тех в нашем сообществе, кого не видно и не слышно, — будь то люди, животные, растения или ручьи. Он хотел, чтобы мир стал лучше, чтобы было больше справедливости, мира и гармонии с природой некролог Майкла Глосса

«С его благородным сердцем и духом воина Майкл выковывал свой собственный путь героя, когда он трагически пал», — написали родные.