Стало известно о переданном Путиным через Уиткоффа ордене для сотрудницы ЦРУ

CBS: Путин передал Уиткоффу орден Ленина для сотрудницы ЦРУ, ее сын погиб на СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин передал спецпосланнику американского лидера Стиву Уиткоффу орден Ленина для высокопоставленной сотрудницы ЦРУ Юлианы Галлиной. Об этом стало известно телеканалу CBS News.

Ее сын, 21-летний Майкл Глосс, погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в составе Российской армии. В настоящее время Галлина занимает должность заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям.

Ранее ЦРУ официально подтвердило информацию о смерти Майкла Глосса. Сообщалось, что Глосс был в составе 137-го полка Воздушно-десантных войск Российской Федерации (ВДВ РФ) и погиб в апреле 2024 года во время штурма в Донецкой народной республике (ДНР) — под Раздоловкой и Веселым. В своих социальных сетях молодой человек писал, что собирается получить российское гражданство.

