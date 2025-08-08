Стало известно о переданном Путиным через Уиткоффа ордене для сотрудницы ЦРУ

CBS: Путин передал Уиткоффу орден Ленина для сотрудницы ЦРУ, ее сын погиб на СВО

Президент России Владимир Путин передал спецпосланнику американского лидера Стиву Уиткоффу орден Ленина для высокопоставленной сотрудницы ЦРУ Юлианы Галлиной. Об этом стало известно телеканалу CBS News.

Ее сын, 21-летний Майкл Глосс, погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в составе Российской армии. В настоящее время Галлина занимает должность заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям.

Ранее ЦРУ официально подтвердило информацию о смерти Майкла Глосса. Сообщалось, что Глосс был в составе 137-го полка Воздушно-десантных войск Российской Федерации (ВДВ РФ) и погиб в апреле 2024 года во время штурма в Донецкой народной республике (ДНР) — под Раздоловкой и Веселым. В своих социальных сетях молодой человек писал, что собирается получить российское гражданство.