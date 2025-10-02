Экономика
20:27, 2 октября 2025

Путин признался в любви к Москве

Владимир Путин заявил о любви к столице
Мария Черкасова

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Президент России Владимир Путин признался в любви к Москве. Об этом он заявил в ходе пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция доступна на сайте клуба.

На слова президента модератор клуба отметил, что такое признание «многого стоит» от уроженца Ленинграда. «Это революционное событие», — ответил Путин.

Ранее президент России на Дне города заявил о постоянной нехватке денег в Москве для покрытия всех хозяйственных потребностей. Город сталкивается с этим, несмотря на значительные финансовые ресурсы, подчеркнул президент. Он также призвал представителей других российских городов не думать, что в Москве «денег больше всего в России».

