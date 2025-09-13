Россия
19:02, 13 сентября 2025Россия

Путин заявил о постоянной нехватке денег в Москве

Путин: в Москве много денег, но их всегда и везде не хватает
Екатерина Ештокина

Фото: Михаил Метцель / Pool / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил о постоянной нехватке денег в Москве. Его комментарий приводит РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на значительные финансовые ресурсы города, их всегда недостаточно для покрытия всех хозяйственных потребностей.

«Конечно, я знаю, коллеги из других регионов послушают и скажут: "Ну, конечно, у него там денег больше всего в России". Денег всегда и везде не хватает. Как бы много ни было, денег много, но и хозяйство большое. Денег всегда не хватает», — высказался президент на Дне города в концертном зале «Зарядье».

Ранее в сентябре Путин открыл новый Национальный космический центр. В церемонии, прошедшей в ситуационном центре НКЦ, также приняли участие первый вице-премьер Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин и глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

