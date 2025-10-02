Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:19, 2 октября 2025Россия

Путин процитировал гимн США

Путин процитировал на «Валдае» строчку из гимна США о храбрых американцах
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Michael Gloss

Рассуждая о служившем в Вооруженных силах России и награжденном орденом Мужества посмертно сыне замдиректора ЦРУ США Галлины Глосс, Майкле, российский лидер Владимир Путин процитировал строчку из гимна Америки о храбрых американцах. Такое заявление он сделал на пленарной сессии XXII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», ее трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Глава государства рассказал, что Глосс воевал достойно и принимал участие в боевых действиях на переднем крае. Путин отметил, что боец — хоть и был американцем, но воевал как русский солдат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Боль для всех нас». Путин высказался о ситуации на Украине и раскрыл роль Запада в ней

    Кадышевой пригрозили штрафом за исполнение хита «Течет ручей»

    Глушаков объявил составы «Спартака» и «Локомотива» на прощальный матч

    Москвичам предсказали долгие осенние дожди

    Смартфон Xiaomi с рекордным экраном появился в России

    Екатерина Варнава в нижнем белье и чулках снялась на фото

    Путин рассказал о единицах дезертиров среди российских военных

    Путин процитировал гимн США

    Путин поддержал одно предложение Трампа

    Путин удивился одному решению Израиля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости