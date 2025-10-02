Путин процитировал на «Валдае» строчку из гимна США о храбрых американцах

Рассуждая о служившем в Вооруженных силах России и награжденном орденом Мужества посмертно сыне замдиректора ЦРУ США Галлины Глосс, Майкле, российский лидер Владимир Путин процитировал строчку из гимна Америки о храбрых американцах. Такое заявление он сделал на пленарной сессии XXII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», ее трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Глава государства рассказал, что Глосс воевал достойно и принимал участие в боевых действиях на переднем крае. Путин отметил, что боец — хоть и был американцем, но воевал как русский солдат.