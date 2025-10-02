Культура
19:22, 2 октября 2025Культура

Путин процитировал «Любэ» в своей речи на Валдае

Президент Путин процитировал строчку «Любэ» про туманы в своей речи на Валдае
Андрей Шеньшаков

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин процитировал слова из песни известной группы «Любэ» во время выступления на Валдае. Фрагмент опубликовал телеканал RT.

Глава государства вспомнил одну из известных композиций коллектива Николая Расторгуева, когда говорил о смене международной повестки.

«Надо искать точки соприкосновения, совпадения интересов. Никто не готов играть по правилам, заданным кем-то одним где-то далеко. Как пел у нас один известный шансонье, "там за туманами". Ну или там за океанами», — заявил Владимир Владимирович.

Ранее стало известно, что песня «Конь» группы «Любэ» должна быть включена в школьную программу.

