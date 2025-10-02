Мир
Путин рассказал о российских простофилях

Путин: Простофили ждали хороших отношений с Западом после распада СССР
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Grigory Sysoyev / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин назвал простофилями тех, кто ожидал хороших отношений с Западом после распада СССР. Об этом он заявил в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Советский Союз рухнул, и российские простофили и бывшие чиновники думали, что вот теперь-то мы одна семья цивилизационная, что сейчас мы обнимемся, расцелуемся в губы. Ни фига подобного», — сказал он.

По его словам, «простофили» думали, что Россия и Запад станут общей семьей народов, которая будет «по-семейному хорошо жить», однако этого не произошло.

До этого Путин описал нынешние отношения России и США как самые низкие за весь исторический период. По его словам, отношения двух стран находятся «не просто в тупике, а на самом низком уровне за все времена, которые можно только припомнить».

