Путин заявил об исторически низком уровне отношений России и США

Путин оценил уровень отношений России и США как самый низкий за всю историю
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Российский президент Владимир Путин описал отношения России и США как самые низкие за весь исторический период. Об этом лидер страны сказал на заседании пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция доступна на сайте клуба.

По его словам, раньше речь, так или иначе, шла хоть о каком-то восстановлении российско-американского диалога. При этом сейчас отношения Москвы и Вашингтона находятся «не просто в тупике, а на самом низком уровне за все времена, которые можно только припомнить», добавил политик.

Ранее Владимир Путин заявил, что со своим американским визави Дональдом Трампом на Аляске они обсуждали только украинское урегулирование. Помимо прочего, российский лидер заверил, что РФ готова к продолжению дискуссии с президентом США по этому вопросу.

