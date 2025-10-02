Путин удивился одному решению Израиля

Путин заявил, что удивился удару Израиля по Катару

Президент России Владимир Путин заявил, что его удивило решение Израиля по нанесению удара по руководству палестинского радикального движения ХАМАС в столице Катара, Дохе. Об этом он рассказал в ходе пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция доступна на сайте клуба.

«Удивило», — ответил российский лидер на соответствующий вопрос.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал премьеру Катара Мухаммеду бен Абдель Рахману Аль Тани больше не нападать на его страну. «Израиль сожалеет о том, что в результате нашего удара погиб один из ваших граждан. Хочу заверить вас, что целью Израиля был ХАМАС, а не граждане Катара», — сказал он.

9 сентября израильские истребители атаковали жилой дом в столице Катара — Дохе, где находились члены движения ХАМАС. Израильские власти взяли на себя полную ответственность за удары.