20:09, 2 октября 2025Мир

Путин удивился одному решению Израиля

Путин заявил, что удивился удару Израиля по Катару
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что его удивило решение Израиля по нанесению удара по руководству палестинского радикального движения ХАМАС в столице Катара, Дохе. Об этом он рассказал в ходе пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция доступна на сайте клуба.

«Удивило», — ответил российский лидер на соответствующий вопрос.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал премьеру Катара Мухаммеду бен Абдель Рахману Аль Тани больше не нападать на его страну. «Израиль сожалеет о том, что в результате нашего удара погиб один из ваших граждан. Хочу заверить вас, что целью Израиля был ХАМАС, а не граждане Катара», — сказал он.

9 сентября израильские истребители атаковали жилой дом в столице Катара — Дохе, где находились члены движения ХАМАС. Израильские власти взяли на себя полную ответственность за удары.

