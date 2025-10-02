Раскрыт гонорар основателя «Хора Турецкого» за корпоративы

Дворцов: Хормейстер Турецкий зарабатывает на корпоративах от 2 миллионов рублей

Основатель арт-групп «Хор Турецкого» и Soprano Михаил Турецкий является харизматичным и талантливым артистом, а его коллективы востребованными. Об этом в беседе с сайтом «Страсти» заявил продюсер Сергей Дворцов.

«Зарабатывают они хорошо. У них достойный гонорар, сколько конкретно — не скажу, но от 2-3 миллионов рублей и выше», — сказал медиаменеджер, добавив, что арт-группы популярны на корпоративах.

Дворцов назвал Турецкого уважаемым в шоу-бизнесе человеком. «Он талантливый, харизматичный, яркий, добрый, отзывчивый, достойный артист и мужик», — заключил продюсер.

