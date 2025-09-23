Дочь Турецкого описала реакцию отца после обмана на миллионы рублей

Дочь Турецкого: Певец спокойно отреагировал на новость об обмане мошенниками

Дочь певца и продюсера Михаила Турецкого Эммануэль рассказала о реакции родителей на новость о том, что мошенники обманули ее на несколько миллионов рублей. Девушку цитирует Пятый канал.

«Они очень спокойно отреагировали. Мне правда очень повезло, что у них была адекватная реакция. Как говорят, хорошо, что взяли деньгами», — заявила Эммануэль.

Пострадавшая добавила, что не знала о новых способах обмана и поверила мошенникам из-за правдоподобной атмосферы и психологического давления.

22 сентября стало известно, что дочь Михаила Турецкого Эммануэль обманули мошенники минимум на шесть миллионов рублей. Уточнялось, что девушка перевела украинскому экстремисту свои сбережения, а также часть средств отца. Когда она рассказала обо всем своему парню, он объяснил, что это были мошенники, и настоял на том, чтобы сообщить об этом семье.