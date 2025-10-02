Наука и техника
Раскрыта уникальная польза брака для здоровья

Екатерина Графская
Фото: Liga Petersone / Shutterstock / Fotodom  

Исследование ученых из Мичиганского университета и Университета менеджмента Сингапура показало: женатые и замужние люди в среднем чувствуют себя здоровее и счастливее, чем одинокие. Анализ почти 5 тысяч взрослых из США и Японии выявил, что одиночки чаще сообщают о плохом самочувствии и низкой удовлетворенности жизнью. Результаты работы опубликованы в Personal Relationships.

Особенно сильным оказалось влияние семейной поддержки: американцы в браке чаще чувствовали опору со стороны семьи, что напрямую повышало их благополучие. В то же время одиночки в обеих странах сталкивались с семейным давлением, но его негативный эффект был выражен только у американцев.

Интересно, что японские участники оказались более устойчивыми к стрессу: несмотря на схожий уровень давления со стороны семьи, оно не снижало их счастье. Ученые предполагают, что в японской культуре выработались механизмы адаптации — дистанцирование от ожиданий семьи или поиск эмоциональной поддержки вне ее.

Авторы отмечают, что результаты подчеркивают культурные различия в восприятии брака и одиночества, но в целом подтверждают: наличие партнера и семейной опоры дает человеку ощутимое преимущество для здоровья и психического состояния.

В начале сентября ученые выяснили, что одиночество напрямую связано не только с психологическим дистрессом, но и с физической болью.

