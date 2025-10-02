Забота о себе
19:30, 2 октября 2025

Раскрыты четыре простых правила здорового сна

Врач Патель: Улучшить сон поможет отказ от тотального контроля его качества
Наталья Обрядина1

Фото: diana.grytsku / Designed by Freepik

Врачи Хана Патель и Ханна Шор раскрыли четыре простых правила здорового сна, которые помогут избавиться от дневной усталости и стать энергичнее. Их рекомендации опубликовало издание HuffPost.

Первая рекомендация специалистов — не стремиться к тотальному контролю качества сна. Патель объяснила, что ортосомния — навязчивое стремление достичь идеального сна по оценке гаджетов — сопровождается повышенной тревожностью. Это, в свою очередь, не улучшит качество ночного отдыха, а наоборот, приведет к бессоннице.

Также врачи сошлись во мнении, что дневной сон может стать причиной проблем с засыпанием ночью. Они считают, что иногда желание вздремнуть после обеда действительно может помочь взбодриться, однако это не должно становиться привычкой. Чтобы хорошо себя чувствовать ментально и физически, гораздо важнее придерживаться адекватного распорядка дня, подчеркнула Патель.

Шор же посоветовала обращать внимание на самочувствие по утрам, особенно в начале и в конце рабочей недели. По ее мнению, если у человека есть проблемы с засыпанием в воскресенье, а подъем утром понедельника дается с трудом, это может свидетельствовать о необходимости скорректировать график сна и бодрствования.

Наконец, специалисты напомнили о том, что режим стоит соблюдать не только в будни, но и в выходные. Эта привычка помогает регулировать выработку гормонов, помогающих хорошо себя чувствовать и быть энергичным в течение дня.

Ранее стала известна скрытая причина утренней усталости. Исследователи Университета Коннектикута установили, что ухудшать качество сна и вызывать утреннюю усталость может недостаток жидкости в организме.

