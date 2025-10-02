Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:30, 2 октября 2025Экономика

Россиянам рассказали о возможности лишить соседей кондиционера

Эксперт по ЖКХ Сергеев: Соседи могут потребовать убрать кондиционер без причины
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Unkas Photo / Shutterstock / Fotodom  

Соседи могут потребовать убрать кондиционер из квартиры без веской на то причины. Об этом рассказал эксперт по разрешению споров в сфере ЖКХ Сергей Сергеев, пишет «Вечерняя Москва».

«Теоретически вы можете в своем доме заставить любого человека демонтировать наружный блок, даже если с него ничего не капает, просто потому, что вам это не нравится», — заявил специалист.

Сергеев пояснил, что фасад здания считают общедомовым имуществом. Поэтому любые изменения его внешнего вида должны быть согласованы на собрании собственников. В большинстве современных новостроек такой проблемы нет — в них предусмотрены специальные коробы для кондиционеров. Поэтому там устройства можно ставить без согласия соседей.

Ранее россиян предупредили о риске попасть под суд за установку кондиционера в квартире. Если не заручиться согласием большинства собственников квартир в доме, управляющая компания или соседи могут через суд потребовать демонтировать устройство.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сделал предупреждение Европе

    Путин посоветовал Западу поспать

    Путин назвал «корневую первопричину» конфликта на Украине

    Путин высказался о блоковых замашках и оценил работу региональных объединений

    Собчак ответила посмеявшимся над ее фото с зарубежными звездами журналистам

    В Норвегии высказались о возможности бойкота соревнований из-за участия россиян

    Хайди Клум показала детали нового костюма на Хеллоуин со словами «это только начало»

    Путин высказался о военных противостояниях с участием России

    Путин высказался о гегемонии США и вспомнил песню группы «Любэ»

    Путин напомнил о желании ряда стран нанести стратегическое поражение России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости