Россиянам рассказали о возможности лишить соседей кондиционера

Эксперт по ЖКХ Сергеев: Соседи могут потребовать убрать кондиционер без причины

Соседи могут потребовать убрать кондиционер из квартиры без веской на то причины. Об этом рассказал эксперт по разрешению споров в сфере ЖКХ Сергей Сергеев, пишет «Вечерняя Москва».

«Теоретически вы можете в своем доме заставить любого человека демонтировать наружный блок, даже если с него ничего не капает, просто потому, что вам это не нравится», — заявил специалист.

Сергеев пояснил, что фасад здания считают общедомовым имуществом. Поэтому любые изменения его внешнего вида должны быть согласованы на собрании собственников. В большинстве современных новостроек такой проблемы нет — в них предусмотрены специальные коробы для кондиционеров. Поэтому там устройства можно ставить без согласия соседей.

Ранее россиян предупредили о риске попасть под суд за установку кондиционера в квартире. Если не заручиться согласием большинства собственников квартир в доме, управляющая компания или соседи могут через суд потребовать демонтировать устройство.