Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:26, 2 октября 2025Россия

Россиянин после ранения на СВО вспомнил о дочери и перечислил ей миллион

Житель Челябинска после ранения на СВО решил выплатить дочери долг по алиментам
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Житель Челябинска после ранения в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине вспомнил о дочери и решил выплатить долг по алиментам, перечислив ей один миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по российскому региону.

По данным ведомства, россиянин нигде не работал, имущества не имел, свои отцовские обязательства игнорировал. Родительские обязанности перед ребенком также не исполняла и мать — девочка проживала с дедушкой.

Как сообщили в службе судебных приставов, на мужчину уже собирались заводить уголовное дело, но он принял решение уйти на СВО. К этому времени его дочь достигла совершеннолетия, а размер задолженности по алиментам достиг 1,5 миллиона рублей.

Во время службы со счета должника в пользу дочери были перечислены 533 тысячи рублей. А вернувшись в августе 2025 года с фронта после ранения, мужчина решил полностью реабилитироваться перед дочерью и перечислил ей остаток задолженности — 953 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что житель Волгоградской области вспомнил о сыне-участнике СВО спустя 40 лет перед его гробом и потребовал выплаты. Дело дошло до суда, который лишил отца права на получение компенсации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У россиян предложили отбирать пустующие квартиры. Кто рискует остаться без жилья?

    На Украине начали поиск оружия для воплощения угрозы Зеленского

    Музыкальный критик назвал причины ненависти публики к Седоковой

    Список машин для такси захотели расширить

    Россиян предупредили о подорожании товаров на Ozon по одной причине

    Российские туристы застряли на Мадагаскаре из-за протестов против президента

    Евросоюз собрался резко поднять пошлины на один товар

    Власти решили смягчить требования для признания автомобилей российскими

    Отражение атаки ВСУ на Россию в сложных условиях сняли на видео

    Раскрыта уникальная польза брака для здоровья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости