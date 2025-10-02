Россиянин после ранения на СВО вспомнил о дочери и перечислил ей миллион

Житель Челябинска после ранения на СВО решил выплатить дочери долг по алиментам

Житель Челябинска после ранения в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине вспомнил о дочери и решил выплатить долг по алиментам, перечислив ей один миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по российскому региону.

По данным ведомства, россиянин нигде не работал, имущества не имел, свои отцовские обязательства игнорировал. Родительские обязанности перед ребенком также не исполняла и мать — девочка проживала с дедушкой.

Как сообщили в службе судебных приставов, на мужчину уже собирались заводить уголовное дело, но он принял решение уйти на СВО. К этому времени его дочь достигла совершеннолетия, а размер задолженности по алиментам достиг 1,5 миллиона рублей.

Во время службы со счета должника в пользу дочери были перечислены 533 тысячи рублей. А вернувшись в августе 2025 года с фронта после ранения, мужчина решил полностью реабилитироваться перед дочерью и перечислил ей остаток задолженности — 953 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что житель Волгоградской области вспомнил о сыне-участнике СВО спустя 40 лет перед его гробом и потребовал выплаты. Дело дошло до суда, который лишил отца права на получение компенсации.