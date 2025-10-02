Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:28, 2 октября 2025Силовые структуры

Россиянин рассказал о своих мотивах при расправе над женой и дочерьми

В Ульяновске мужчина сознался в убийстве жены и дочерей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Ульяновске 27-летний местный житель сознался в расправе над 27-летней женой и двумя дочерьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Он рассказал о последовательности своих действий и мотивах. Ему уже предъявили обвинение. Мужчину хотят заключить под стражу.

Правоохранители выяснили, что сначала обвиняемый пытался инсценировать разбойное нападение на квартиру, однако осмотр места происшествия и допрос свидетелей показал отсутствие посторонних лиц в момент преступления.

Трагедия произошла в квартире дома №22 по Киевскому бульвару Ульяновска 1 октября. По предварительным данным, причиной расправы стал конфликт из-за долгов. Мужчина страдает лудоманией, он постоянно проигрывал деньги в онлайн-казино. Зарплаты в фирме по установке пластиковых окон ему не хватало, поэтому и он и его жена, работающая в салоне красоты, брали кредиты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России испытали новейший кинетический перехватчик дронов «Изделие 545». На что он способен?

    Мужчина пожаловался на питание и проглотил 29 ложек, 19 щеток и две ручки

    Россиянка с тремя детьми заживо сгорели в частном доме

    Рита Ора снялась в откровенном платье без бюстгальтера

    В Германии признали неспособность сбивать дроны над своей страной

    Захарова задала один вопрос Зеленскому

    В США зафиксировали резко возросшее давление ВС России на логистическую инфраструктуру ВСУ

    Магнитная буря на Земле затянулась

    Закон о локализации такси назвали ударом по российским автомобилям

    Названы причины кредитования россиян в микрофинансовых организациях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости