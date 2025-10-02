Россиянин рассказал о своих мотивах при расправе над женой и дочерьми

В Ульяновске мужчина сознался в убийстве жены и дочерей

В Ульяновске 27-летний местный житель сознался в расправе над 27-летней женой и двумя дочерьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Он рассказал о последовательности своих действий и мотивах. Ему уже предъявили обвинение. Мужчину хотят заключить под стражу.

Правоохранители выяснили, что сначала обвиняемый пытался инсценировать разбойное нападение на квартиру, однако осмотр места происшествия и допрос свидетелей показал отсутствие посторонних лиц в момент преступления.

Трагедия произошла в квартире дома №22 по Киевскому бульвару Ульяновска 1 октября. По предварительным данным, причиной расправы стал конфликт из-за долгов. Мужчина страдает лудоманией, он постоянно проигрывал деньги в онлайн-казино. Зарплаты в фирме по установке пластиковых окон ему не хватало, поэтому и он и его жена, работающая в салоне красоты, брали кредиты.