Российская предпринимательница пичкала пенсионеров и инвалидов снотворным и избивала

В Красноярском крае пройдет суд над владелицей пансионата за смерть инвалида

В Красноярском крае пройдет суд над 63-летней владелицей пансионата для пенсионеров и инвалидов, в котором постояльцев пичкали снотворным и избивали. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Женщина проходит обвиняемой по статье 238 УК РФ. Ее дело рассмотрит Минусинский городской суд.

В прокуратуру обратился житель Абакана и рассказал, что в апреле нашел для своей 80-летней недееспособной матери специализированный пансионат. Предпринимательница пообещала за плату заботиться о пенсионерке, которая нуждалась в специальном уходе.

Несмотря на договор, фигурантка оказывала медицинские и психологические услуги, а также питание и уход клиентам без учета их потребностей и без постановки на учет в органах контроля. В реальности беспомощные клиенты регулярно получали снотворное, что облегчало задачу владелице бизнеса. Это негативно влияло на состояние здоровья постояльцев.

В результате через месяц псевдоухода мать заявителя не выжила. На ее теле нашли гематомы и синяки, также имелись признаки отравление снотворным.

