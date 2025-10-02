Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:58, 2 октября 2025Силовые структуры

Российская предпринимательница пичкала пенсионеров и инвалидов снотворным и избивала

В Красноярском крае пройдет суд над владелицей пансионата за смерть инвалида
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Красноярском крае пройдет суд над 63-летней владелицей пансионата для пенсионеров и инвалидов, в котором постояльцев пичкали снотворным и избивали. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Женщина проходит обвиняемой по статье 238 УК РФ. Ее дело рассмотрит Минусинский городской суд.

В прокуратуру обратился житель Абакана и рассказал, что в апреле нашел для своей 80-летней недееспособной матери специализированный пансионат. Предпринимательница пообещала за плату заботиться о пенсионерке, которая нуждалась в специальном уходе.

Несмотря на договор, фигурантка оказывала медицинские и психологические услуги, а также питание и уход клиентам без учета их потребностей и без постановки на учет в органах контроля. В реальности беспомощные клиенты регулярно получали снотворное, что облегчало задачу владелице бизнеса. Это негативно влияло на состояние здоровья постояльцев.

В результате через месяц псевдоухода мать заявителя не выжила. На ее теле нашли гематомы и синяки, также имелись признаки отравление снотворным.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении воспитательницы одного из частных детских садов в Барнауле, которая пережала ребенку шею салфеткой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине рассказали о проблемах с перехватом российских ракет

    Зеленский подтвердил разговор с Трампом о дальнобойных ударах по России

    Поисковики вышли на след пропавшей в Красноярском крае семьи

    Стало известно о сговоре США и Турции из-за С-400 и F-35

    В Госдуме отреагировали на возможное возвращение Валиевой в фигурное катание

    Суданские боевики замечены за использованием украинских дронов

    Трамп обсудит российскую нефть с премьером Индии

    Россиянам одной возрастной категории будет нужен загранпаспорт для поездок в Белоруссию

    Появились подробности о пропавшей пять дней назад семье с ребенком в российском регионе

    Уехавшую из России телеведущую объявили в международный розыск

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости