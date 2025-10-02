Российский регион подвергся атаке беспилотников ВСУ

ВСУ атаковали беспилотниками Саратовскую область

В Саратовской области гремят взрывы — по предварительным данным, регион находится под атакой беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает Telegram-канал Shot, взрывы раздаются над Саратовом и Энгельсом.

«Предварительно, часть дронов смогла просочиться на территорию региона со стороны Волгоградской области», — говорится в сообщении. Уточняется, что первые взрывы прогремели около 02:50 по московскому времени. Сейчас взрывы слышатся над областью с разной периодичностью. В регионе объявлена угроза БПЛА, предположительно, работает система противовоздушной обороны.

Официальная информация пока не поступала.

Ранее сообщалось, что взрывы слышали жители Волгограда.