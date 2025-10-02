Бывший СССР
Российские войска выбили ВСУ из населенного пункта в Харьковской области

Марочко: Российские войска выбили ВСУ из Отрадного в Харьковской области
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Российские войска выбили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Отрадное в Харьковской области. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Касаемо Отрадного: по той информации, которая мне поступила, наши военнослужащие полностью выбили украинских боевиков с данного населенного пункта», — сказал он.

По словам эксперта, сейчас населенный пункт находится под полным контролем российских войск. По его словам, сейчас они занимаются зачисткой местности.

Марочко добавил, что подразделения армии России преуспевают в районе населенных пунктов Хатнее и Амбарное. Он подчеркнул, что в окрестностях последнего в окружение попала группировка украинских войск.

Ранее стало известно, что российские войска продвинулись в Харьковской области после зачистки нескольких котлов. Отмечается, что частям Вооруженных сил России также удалось закрепиться западнее Синельниково.

