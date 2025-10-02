Экономика
12:31, 2 октября 2025Экономика

Рудковская нашла новое предназначение для дачи Фаберже

Яна Рудковская планирует открыть на заброшенной даче Фаберже бутик-отель
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал «Голубь Мира Яна Рудковская»

Продюсер Яна Рудковская намерена приобрести петербургскую дачу Карла Фаберже. Каким она видит будущее поместья ювелира, выяснила «Фонтанка».

После реставрационных работ в здании будет организована выставка, поделилась Рудковская в беседе с изданием. Впоследствии в особняке открылся бы полноценный музей династии Фаберже. Кроме того, в планах Рудковской оборудовать на даче создателя «яиц Фаберже» бутик-отель на 25 номеров, пять-шесть из которых разместятся в сохранившейся исторической части здания, а другие 20 — в воссозданной. Также в парке постояльцам отеля будет доступна спортивная зона.

«В здании все будет оформлено в духе того времени: дореволюционная Россия. Люди смогут приехать сюда на уикенд или даже на неделю. Отдохнуть, погрузиться в историю, позаниматься спортом, погулять по парку», — рассказала Рудковская. По ее словам, прежде подобного никто не делал. Предстоящие работы по реконструкции продюсер оценивает в 400 миллионов рублей. Как добавила продюсер, она надеется получить кредит на восстановление объектов культурного наследия по льготной ставке.

Помимо самой дачи Карла Фаберже, Рудковская приобрела еще два объекта культуры. Конструкции в зданиях находятся в аварийном состоянии.

