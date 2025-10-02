Сахару в России предсказали резкое подорожание

Mash: Цены на сахар в России могут взлететь к Новому году на 20 процентов

К Новому году цены на сахар в России могут взлететь на 20 процентов. Резкое подорожание предсказал Telegram-канал Mash.

Причиной роста цен называют неурожай сахарной свеклы. Из-за него средняя стоимость килограмма сахара может увеличиться с 68 до 81 рубля.

Аграрии Белгорода, Курска, Воронежа и Липецка, где производят больше всего сахарной свеклы, отмечают, что урожай в 2025 году сократится до 25 процентов год к году. Проблемы с ним начались еще в мае из-за заморозков, погубивших посевы. Из-за весенних холодов большую часть (80 процентов) площадей пришлось засеивать заново, и в месяцы, когда корнеплоды должны набирать массу, началась засуха.

На текущий момент отгрузки сахарной свеклы в среднем по России сократились вполовину (50 процентов) а в Белгородской области — на все 96 процентов. На фоне нехватки сырья сахар неизбежно подорожает, уверены источники.

Эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин, напротив, утверждает, что в сезоне 2025-2026 годов производство сахара в России немного вырастет за счет хорошего урожая сахарной свеклы в текущем году. Как следствие, цены на сахар будут относительно стабильными, но сохранение цен на этот продукт обернется падением маржинальности сахарных заводов.