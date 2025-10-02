СБУ полтора часа избивали отца женщины в попытке завербовать ее

РИАН: СБУ пытались завербовать женщину, полтора часа избивая ее отца

Служба безопасности Украины (СБУ) попыталась завербовать жительницу Шебекино, угрожая расправой над ее отцом: они связались с ней по видеозвонку и на протяжении полутора часов избивали мужчину, требуя предоставить им ее аккаунт в Telegram, на котором есть доступ администратора в харьковском чате. Об этом она рассказала РИА Новости.

«27 июля со мной связались с телефона отца украинские спецслужбы. Они позвонили мне на WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ, — прим. «Ленты.ру») и сказали о том, что если мне не все равно на жизнь моего отца, то я должна им отдать свой аккаунт в Telegram, на что я ответила отказом. Они его начали избивать и просили, чтобы я включила демонстрацию экрана…» — поделилась женщина.

По ее словам, мужчину били три человека, еще один в это время держал камеру. Кроме того, чтобы она предоставила свой аккаунт в Telegram, от нее требовали наблюдать за передвижениями российской техники и военных. Сотрудники СБУ не только избивали ее отца, но и угрожали атакой по ее дому.

В июле сообщалось, что солдат Вооруженных сил Украины, который был взят в плен российскими войсками, а затем вернувшийся на Украину в рамках обмена пленными, пропал. Он мог стать жертвой пыток СБУ.