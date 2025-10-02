Силовые структуры
Следователь отказал в просьбе ушедшему на СВО российскому судье

Следствие отказалось приостановить дело экс-судьи Печурина, ушедшего на СВО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Следователь отказался приостановить уголовное дело судьи в отставке Игоря Печурина, обвиняемого в попытке мошенничества, ушедшего на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат Максим Довгань обжаловал в суде постановление следователя, настаивая на том, что просьба командиров Печурина является безоговорочным основанием для приостановления дела.

По версии следствия, Печурин, работая судьей Одинцовского суда Московской области, обещал взяткодателю помочь с вынесением мягкого приговора тренеру Георгию Пучко, обвиняемому в изнасиловании несовершеннолетней. Дело рассматривала судья Татьяна Хамкина, и Печурин заверил, что сможет повлиять на нее. Бизнесмен Игорь Площанский в качестве посредника в феврале 2024 года принес пять миллионов рублей, но был задержан. На допросе он заявил, что собирался оставить деньги себе. Площанского осудили на 7 лет колонии.

Печурин подал в отставку и ушел на СВО. Тем не менее против него возбудили уголовное дело на основании того, что на момент инкриминируемых событий он был судьей и был обязан избегать обстоятельств, которые могут умалить авторитет судебной власти.

Его лишили судейских полномочий, однако позже квалификационная коллегия судей Московской области вернула ему статус.

    Все новости