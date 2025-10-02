Бывший СССР
Стал известен язык переговоров Зеленского и Алиева

«Лента.ру»: Зеленский и Алиев провели переговоры на английском языке
Президенты Украины и Азербайджана Владимир Зеленский и Ильхам Алиев провели переговоры на английском языке во время саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Дании. На это обратила внимание «Лента.ру».

На отрывке из 15 секунд слышно несколько фраз из их диалога. Зеленский поприветствовал Алиева фразой «Good to see yoy, how are you?» («Рад вас видеть, как вы»), на что последний ответил «Very good» («Очень хорошо»).

На следующих кадрах два постсоветских лидера обмениваются фразами, которые вырваны из контекста. В частности, Зеленский говорил следующие фразы: «Leaders, who can answer the question» («Лидеры, который могут ответить на вопрос») «All generations» («Все поколения»).

Алиев же произнес на видео следующие слова: «We started peaceful life» («Мы начали жить в мире»). Оба лидера также владеют русским языком.

Ранее стало известно, что во время переговоров в Копенгагене Владимир Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева за гуманитарную помощь Украине, оказываемую Азербайджаном. Лидеры постсоветских стран также обсудили сотрудничество стран в энергетической сфере.

