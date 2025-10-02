Россия
08:19, 2 октября 2025Россия

Стала известна судьба главврача онкодиспансера после удаления у россиянки здоровой почки

Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина

Фото: Pixabay

В Бурятии главный врач онкодиспансера уволилась после того, как в медицинском учреждении одной из пациенток удалили здоровую почку. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Евгения Лудупова в Telegram-канале.

«Медработникам, допустившим ошибку, вынесено дисциплинарное взыскание, окончательное решение примет суд. На данный момент рентген-лаборант уволен. Главный врач онкодиспансера посчитала моральным долгом уйти в отставку, и она уволена», — сообщила министр.

Она принесла извинения пациентке, которой удалили здоровую почку, и назвала произошедшее недопустимым. По ее словам, в онкодиспансере уже провели проверки и обучение, чтобы подобного больше не повторилось.

О том, что в Бурятии врачи по ошибке удалили пациентке здоровую почку, стало известно 22 сентября. Чиновники минздрава провели расследование, в ходе которого врачи объяснили, что перепутали результаты анализов двух пациентов и вместо пораженной опухолью почки удалили здоровый орган.

