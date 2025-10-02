Стало известно о соперничестве и противоречиях внутри ЕС

Politico: Фон дер Ляйен и председатель Евросовета Коста соперничают за власть

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антонио Коста соперничают за власть внутри Европейского союза (ЕС). Об этом со ссылкой на источники сообщает журнал Politico.

По словам двух собеседников издания, сейчас Коста особенно стремится показать, что является лидером.

«До сих пор он играл в основном второстепенную роль, предоставляя фон дер Ляйен возможность насладиться вниманием», — говорится в материале.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал фон дер Ляйен за излишнее стремление к централизации власти в ЕС.