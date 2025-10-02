Стало известно о трудностях на саммите лидеров ЕС

Politico: Лидерам ЕС мало что удалось согласовать на саммите в Копенгагене

Лидерам стран Европейского союза (ЕС) мало что удалось согласовать на саммите в Копенгагене, который прошел 1 октября. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Европейские лидеры завершили свою речь громкими словами, но несколько дипломатов, знакомых с ходом закрытых переговоров, сообщили, что достигнуто было не так уж много договоренностей», — передает издание.

По данным источников, многие документы «вряд ли будут готовы через три недели», когда представители стран — участниц ЕС проведут новую встречу 23–24 октября, которую глава Европейского совета Антониу Кошта «высокопарно назвал днем принятия решений».

Как отмечают авторы материала, эта ситуация означает то, что, «как и на многих других саммитах, действительно решающим всегда становится следующий».

Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц обрушился с критикой на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана во время обсуждения поддержки Украины на саммите лидеров ЕС. Кроме того, предложение главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен создать «стену дронов» не вызвало особой поддержки среди европейских лидеров.