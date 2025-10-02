Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:21, 2 октября 2025Мир

Стало известно о трудностях на саммите лидеров ЕС

Politico: Лидерам ЕС мало что удалось согласовать на саммите в Копенгагене
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mads Claus Rasmussen / Reuters

Лидерам стран Европейского союза (ЕС) мало что удалось согласовать на саммите в Копенгагене, который прошел 1 октября. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Европейские лидеры завершили свою речь громкими словами, но несколько дипломатов, знакомых с ходом закрытых переговоров, сообщили, что достигнуто было не так уж много договоренностей», — передает издание.

По данным источников, многие документы «вряд ли будут готовы через три недели», когда представители стран — участниц ЕС проведут новую встречу 23–24 октября, которую глава Европейского совета Антониу Кошта «высокопарно назвал днем принятия решений».

Как отмечают авторы материала, эта ситуация означает то, что, «как и на многих других саммитах, действительно решающим всегда становится следующий».

Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц обрушился с критикой на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана во время обсуждения поддержки Украины на саммите лидеров ЕС. Кроме того, предложение главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен создать «стену дронов» не вызвало особой поддержки среди европейских лидеров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине рассказали о проблемах с перехватом российских ракет

    В России предложили наделить статусом ветерана СВО отражающих атаки на регионы военных

    Названо вероятное место встречи Трампа и Ким Чен Ына

    Договор о всеобъемлющем партнерстве России и Ирана вступил в силу

    Летевший из Европы в США самолет прервал полет из-за проблем с туалетами

    Уборщицу уволили за тайную работу по 17 часов в день

    Публикации в Telegram обошлись россиянину реальным сроком

    69-летняя звезда «Секса в большом городе» снялась в ультракоротком платье для бренда

    Врачи предупредили о появляющихся за годы до сердечного приступа симптомах

    Роскачество нашло в абрикосах незаявленные консерванты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости