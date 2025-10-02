Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:10, 2 октября 2025Бывший СССР

Стало известно о выводе командных пунктов ВСУ из Константиновки

РИА: ВСУ выводит командные пункты из Константиновки
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали выводить командные пункты из Константиновки на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на разведчика 77-го отдельного мотострелкового полка ВС России.

«Были вскрыты планы противника по перемещению командно-наблюдательного пункта (КНП) одного из батальонов бригады ВСУ из Константиновки в более безопасный район Дружковки», — рассказал разведчик.

По его словам, подобные случаи связаны с продвижением российских войск и активностью беспилотников ВС России на данном направлении.

Ранее появились кадры применения ФАБ-3000 по пункту временной дислокации (ПВД) ВСУ в Константиновке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России испытали новейший кинетический перехватчик дронов «Изделие 545». На что он способен?

    Стало известно об отказах в выплатах взрослым детям бойцов СВО из-за нестыковок в законе

    ЕС столкнулся с проблемой из-за «стены дронов»

    Эксперт перечислил главных союзников России в случае войны с НАТО

    «Бабушкина» прическа из 50-х стала трендом

    Российский регион попросил у ФАС добиться снижения цен на бензин

    Россияне решили заработать на передаче данных разведке Украины

    Таксист-мигрант переехал на машине сотрудника российского аэропорта и попал на видео

    Цены на нефть упали до минимума с начала лета

    Захарова обвинила Украину в розыгрыше «детской карты»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости