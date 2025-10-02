Стало известно о выводе командных пунктов ВСУ из Константиновки

РИА: ВСУ выводит командные пункты из Константиновки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали выводить командные пункты из Константиновки на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на разведчика 77-го отдельного мотострелкового полка ВС России.

«Были вскрыты планы противника по перемещению командно-наблюдательного пункта (КНП) одного из батальонов бригады ВСУ из Константиновки в более безопасный район Дружковки», — рассказал разведчик.

По его словам, подобные случаи связаны с продвижением российских войск и активностью беспилотников ВС России на данном направлении.

Ранее появились кадры применения ФАБ-3000 по пункту временной дислокации (ПВД) ВСУ в Константиновке.