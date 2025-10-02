Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:22, 2 октября 2025Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Буче

В Буче и Ирпене Киевской области раздались взрывы
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ammar Awad / Reuters

В городах Буча и Ирпень Киевской области раздались взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал «УНИАН».

«В Буче и Ирпене раздались взрывы, города под атакой БПЛА», — сказано в публикации. Также со ссылкой на другой украинский Telegram-канал сообщается, что территории атаковали 18 дронов.

18 сентября блогер Анатолий Шарий рассказал о взрывах в Киеве и области. После ударов в Буче и Борисполе начались пожары.

Ранее российский представитель на 60-й сессии Совета ООН по правам человека Артем Исаков потребовал предоставить доказательства причастности России к событиям в Буче. По его словам, в случае их отсутствия соответствующие доклады и заявления следует отозвать и дезавуировать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У россиян предложили отбирать пустующие квартиры. Кто рискует остаться без жилья?

    Россиянам назвали способы вложения средств после снижения ставок по вкладам

    Во Франции резко отреагировали на слова Макрона о России

    Захарова пошутила над европейской «стеной дронов»

    В российском регионе сработала система ПВО

    Насмерть забившего молодого парня российского тренера задержали

    В российском регионе начали искать троих возможных участников перестрелки

    Женщину убило слетевшим с грузовика колесом в Подмосковье

    Порезавший жену и дочерей россиянин объяснил свой мотив

    Один из сегментов автомобильного рынка России просел

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости