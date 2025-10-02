Стало известно о взрывах в Буче

В Буче и Ирпене Киевской области раздались взрывы

В городах Буча и Ирпень Киевской области раздались взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал «УНИАН».

«В Буче и Ирпене раздались взрывы, города под атакой БПЛА», — сказано в публикации. Также со ссылкой на другой украинский Telegram-канал сообщается, что территории атаковали 18 дронов.

18 сентября блогер Анатолий Шарий рассказал о взрывах в Киеве и области. После ударов в Буче и Борисполе начались пожары.

Ранее российский представитель на 60-й сессии Совета ООН по правам человека Артем Исаков потребовал предоставить доказательства причастности России к событиям в Буче. По его словам, в случае их отсутствия соответствующие доклады и заявления следует отозвать и дезавуировать.