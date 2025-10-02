Бывший СССР
Стало известно об угрозе для гарнизона ВСУ в Купянске

В России сообщили о взятии российскими войсками более трети территории Купянска
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска заняли более трети территории Купянска в Харьковской области, а гарнизон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте находится под угрозой окружения. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Уже более трети Купянска под контролем российских войск», — рассказал собеседник канала.

Авторы сообщения также отметили, что российские войска продолжают охват города. По их словам, в настоящий момент гарнизону ВСУ в Купянске грозит оперативное окружение.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что прогнозировать точные сроки взятия Купянска под контроль России пока сложно. При этом он выразил надежду на то, что в течение октября будет наблюдаться продвижение фронта за пределы города.

