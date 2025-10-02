Бывший СССР
Стал известен срок взятия Купянска под контроль России

Ганчев выразил надежду на продвижение линии фронта за пределы Купянска в октябре
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Прогнозировать точные сроки взятия Купянска под контроль России пока сложно. Об этом РИА Новости сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Наши войска продолжают блокировать Купянск с северной его части и с западной (...) Продвижение усложняет тот факт, что в городе все еще проживает достаточное количество мирных жителей». — сказал он.

Ганчев выразил надежду на то, что в течение октября будет наблюдаться продвижение фронта за пределы города. Глава региона отметил, что на данный момент войска Вооруженных сил (ВС) России имеют контроль над 30 процентами территории Купянска.

Ранее генерал-майор в отставке Сергей Липовой заявил, что российские войска формируют котел вокруг подразделений ВСУ, сражающихся под Купянском. По его словам, украинское командование осознает неспособность удержать город под контролем и бросает последние силы, чтобы удержать обвал фронта.

